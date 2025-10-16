مدبولي: مياه النيل قضية وجودية.. ولا مجال للمساومة على الأمن المائي المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القيادة السياسية المصرية تؤمن دائمًا بأن التعاون العادل وتحقيق المنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل، مشددًا على أن مصر كانت وما زالت دولة فاعلة في مجالات التعاون المائي الإقليمي.

النيل ليس مجرد مورد.. بل قضية وجود

وأوضح مدبولي أن نهر النيل بالنسبة لمصر ليس مجرد مصدر مياه، بل قضية وجودية لا تقبل المساومة، وأن الأمن المائي المصري يمثل خطًا أحمر، مؤكدًا أن مصر تعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية.

الذكاء الاصطناعي لخدمة المزارعين

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تسعى لخدمة المزارعين المصريين من خلال التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار في إدارة مياه الري، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه وتحسين الإنتاج الزراعي.

مواجهة الادعاءات المغلوطة

وأكد مدبولي أن بعض الادعاءات التي تُطلق بشأن سياسات مصر المائية لا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن مصر تنتهج مسارًا قائمًا على الشفافية والاحترام الكامل لحقوق جميع دول حوض النيل.