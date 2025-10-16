بمشاركة رئيس الوزراء .. الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه

انطلقت الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.

وخلال كلمته، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الأسبوع شهد مناقشات موسعة حول توفير التمويل اللازم لتحسين إدارة مشروعات المياه، وضرورة التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية، وطرح سبل التكيف مع التحديات الحالية والمستقبلية.

بناء القدرات وتبادل البيانات في صلب التعاون الإقليمي

وأشار سويلم إلى أن النقاشات تضمنت أيضًا آليات بناء قدرات دول حوض النيل، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

وأكد أن مشاركة البيانات بين الدول بشأن إدارة الموارد المائية تُعد عنصرًا محوريًا لضمان استدامة المياه، وتعزيز التعاون العابر للحدود.