وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه
مدبولي: التعاون العادل والمنفعة المشتركة.. أساس التنمية في دول حوض النيل
مدبولي: مياه النيل قضية وجودية.. ولا مجال للمساومة على الأمن المائي المصري
بمشاركة رئيس الوزراء .. الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه
العربية للتصنيع تطلق منتجات إلكترونية صنع في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
عبد السند يمامة يشكر الرئيس السيسي: عازمون على تقديم رؤي تناسب الجمهوريه الجديدة
توك شو

بمشاركة رئيس الوزراء .. الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه

جب من الاجتماع
جب من الاجتماع
منار عبد العظيم

انطلقت الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.

وخلال كلمته، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الأسبوع شهد مناقشات موسعة حول توفير التمويل اللازم لتحسين إدارة مشروعات المياه، وضرورة التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية، وطرح سبل التكيف مع التحديات الحالية والمستقبلية.

 

بناء القدرات وتبادل البيانات في صلب التعاون الإقليمي

وأشار سويلم إلى أن النقاشات تضمنت أيضًا آليات بناء قدرات دول حوض النيل، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

وأكد أن مشاركة البيانات بين الدول بشأن إدارة الموارد المائية تُعد عنصرًا محوريًا لضمان استدامة المياه، وتعزيز التعاون العابر للحدود.

الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن الدكتور مصطفى مدبولي زير الموارد المائية والري توفير التمويل اللازم

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سحر نصر

سحر نصر عقب تسلمها كارنيه الشيوخ: نبدأ مسيرة عطاء جديدة في صرح تشريعي يعكس طموحات أبناء الوطن

الرقابة المالية

قيادات الرقابة المالية والبورصة يفتتحون جلسة تداول الخميس احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمي

البورصة

بأرباح 13 مليار جنيه.. البورصة المصرية تختتم الأسبوع بصعود إيجابي

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

