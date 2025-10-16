قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها
مدبولي: إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة بمصر تعزز مكانتها كوجهة آمنة للسياحة العالمية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
هبوط جديد .. أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الخميس
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان
مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
أخبار البلد

مدبولي: إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة بمصر تعزز مكانتها كوجهة آمنة للسياحة العالمية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أ ش أ

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن إشادة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بانخفاض معدلات الجريمة في مصر؛ تُعد شهادة دولية مهمة؛ تعكس ما تتمتع به مصر من استقرار وأمان، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات الإيجابية تمثل دعاية عالمية لا تُقدر بثمن لصورة مصر في الخارج، وتعزز من مكانتها كإحدى أكثر الدول أمانًا على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الوزراء - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة - أن هذا الإشادة تعكس نجاح مصر في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل - خلال الفترة المقبلة - على استثمار هذه الصورة الإيجابية ضمن حملات الترويج السياحي، في إطار خطة الدولة لمضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.
وأشار إلى أن العام الجاري (2025)؛ سيشهد أرقامًا غير مسبوقة في حركة السياحة والإيرادات السياحية، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم هذا القطاع الحيوي .

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء أن هناك متابعة شبه يومية من الحكومة لاستعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أنه سيقوم بزيارة تفقدية غدًا للوقوف على آخر الاستعدادات على أرض الواقع، والتأكد من أن الاحتفالية ستظهر بالشكل اللائق باسم مصر وتاريخها العريق.

وشدد على أن المتحف المصري الكبير سيكون هدية من مصر للعالم أجمع، موضحًا أنه صرح عالمي فريد يجسد التراث الحضاري والإنساني عبر العصور.
وقال مدبولي إن المتحف سيسهم - بشكل كبير - في تعزيز العوائد السياحية وزيادة أعداد الزوار، لافتًا إلى أن متوسط عدد الزوار اليومي للمتحف حتى قبل الافتتاح الرسمي يفوق أعداد زوار العديد من المتاحف العالمية ،الأمر الذى يعكس أن افتتاح المتحف سيضاهف فى أعداد السائحين القادمين لمصر.

الدكتور مصطفى مدبولي دونالد ترامب مصر

