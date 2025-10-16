قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
خسارة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 16-10-2025
مخدرات وسلاح.. حبس عصابة خطرة بعد تعديهم على طفل بالقاهرة
مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه
رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس
من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية
مستشار الرئيس الفلسطيني: نثق في الدور المصري ولدينا انسجام كامل في الرؤى معها
حوادث

مخدرات وسلاح.. حبس عصابة خطرة بعد تعديهم على طفل بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس عصابة خطرة بعد تعديهم على طفل بالقاهرة 4 ايام على ذمة التحقيقات.


كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر طفل من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته (4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" ، وسيدتين) ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 4 فرد خرطوش - 5 كيلو جرام من مخدر الإستروكس). 

وبمواجهة المشكو فى حقه إعترف بتعديه على المجنى عليه بقصد ترهيبه ، وأقروا جميعهم بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للأسلحة النارية لإستخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة على الأهالى بالمنطقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

