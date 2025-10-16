قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» .. صور

محمود زيدان

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا مع ممثلي شركة دار الهندسة، استشاري مجلس الوزراء، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ، وممثلى قطاعات المرافق، لمناقشة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تقوم بها الدولة على أرض المحافظة.

تناول الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ في مشروعات البنية التحتية والخدمات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومنها الصرف الصحي، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وغيرها من المشروعات الخدمية، التي تشهد من خلالها محافظة كفر الشيخ طفرة تنموية غير مسبوقة في تطوير القرى وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

قال محافظ كفر الشيخ:  إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعد نقطة تحول تاريخية في حياة المواطنين، وتستهدف توفير حياة كريمة لكل أسرة مصرية، وتعكس رؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع متكامل ينعم فيه الجميع بفرص متساوية للنمو والازدهار.

وبحث الاجتماع، موقف توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، «حياة كريمة _٢»، بما يضمن سرعة البدء في تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة، في ظل تعاون وتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي بالدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروعات التنمية على مستوى الجمهورية، ومن بينها محافظة كفر الشيخ.

 وأكد أن ما تشهده كفرالشيخ اليوم من إنجازات هو ثمرة جهود وطنية وريادية غير مسبوقة، تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى بلا كلل لتحقيق مستقبل أفضل لكل أبناء محافظتنا العريقة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار العمل بروح الفريق الواحد، وبذل أقصى الجهود للانتهاء من جميع المشروعات في الوقت المحدد، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز من مكانة محافظة كفر الشيخ كنموذج يُحتذى به في التنمية الشاملة والمستدامة.

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

عمرو عثمان

مدير صندوق الإدمان يستعرض جهود تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات

غزة

الباقيات الصالحات تشارك في قافلة "مسافة السكة 12" لدعم الأشقاء في غزة بـ12 شاحنة تحمل 200 طن مساعدات غذائية

وزير الصحة ونظيره القطري

وزير الصحة يستقبل نظيره القطري لبحث سبل التعاون المشترك

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

