محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» .. صور

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا مع ممثلي شركة دار الهندسة، استشاري مجلس الوزراء، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ، وممثلى قطاعات المرافق، لمناقشة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تقوم بها الدولة على أرض المحافظة.

تناول الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ في مشروعات البنية التحتية والخدمات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومنها الصرف الصحي، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وغيرها من المشروعات الخدمية، التي تشهد من خلالها محافظة كفر الشيخ طفرة تنموية غير مسبوقة في تطوير القرى وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

قال محافظ كفر الشيخ: إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعد نقطة تحول تاريخية في حياة المواطنين، وتستهدف توفير حياة كريمة لكل أسرة مصرية، وتعكس رؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع متكامل ينعم فيه الجميع بفرص متساوية للنمو والازدهار.

وبحث الاجتماع، موقف توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، «حياة كريمة _٢»، بما يضمن سرعة البدء في تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة، في ظل تعاون وتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي بالدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروعات التنمية على مستوى الجمهورية، ومن بينها محافظة كفر الشيخ.

وأكد أن ما تشهده كفرالشيخ اليوم من إنجازات هو ثمرة جهود وطنية وريادية غير مسبوقة، تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى بلا كلل لتحقيق مستقبل أفضل لكل أبناء محافظتنا العريقة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار العمل بروح الفريق الواحد، وبذل أقصى الجهود للانتهاء من جميع المشروعات في الوقت المحدد، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز من مكانة محافظة كفر الشيخ كنموذج يُحتذى به في التنمية الشاملة والمستدامة.