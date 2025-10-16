قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه

د مصطفي مدبولي
د مصطفي مدبولي
كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل للمتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه في الاول من نوفمبر المقبل .

والجدير بالذكر ان التشغيل التجريبي شمل 12 قاعة تضم آلاف القطع الأثرية، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يروي قصة حقب تاريخية مختلفة، والبهو العظيم الذي يتوسطه تمثال الملك رمسيس الثاني.

حرص مسؤولو المتحف على الإبقاء على قاعة الملك توت عنخ آمون، التي تعد أكبر قاعات المتحف، مغلقة طيلة فترة التشغيل التجريبي، لتكون مفاجأة مصر للعالم في الافتتاح الرسمي، إذ سيتم عرض المجموعة الكاملة للفرعون الذهبي لأول مرة، والتي تضم نحو 5398 قطعة.

وتضم قاعة توت عنخ آمون الكنوز الكاملة للفرعون الشاب التي تم اكتشافها في مقبرته عام 1922، وتتميز القاعة باستخدام الوسائل الحديثة التي تخدم سيناريو العرض المتحفي، مما يمنح الزوار تجربة فريدة.

كما سيتمكن الزوار بعد الافتتاح من مشاهدة قاعة الملك خوفو التي تضم مراكب الشمس، بالإضافة إلى 4 كهوف أسفل قاعات العرض: "كاهنات حتحور - وادي الملوك - دير المدينة - المدن الغارقة"، والتي ستتاح للجمهور مع الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري.

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتحف توت عنخ آمون المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 22 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

أمين البحوث الإسلاميةَّ يشارك في ندوة الدِّفاع الشعبي بمناسبة الذِّكرى الـ52 لانتصار أكتوبر

أمين البحوث الإسلاميةَّ يشارك في ندوة الدفاع الشعبي بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر

واقعة سقوط مسن

«الرحمة أفعال وليست أقوالا».. الأوقاف تعلق على واقعة مسن أثناء لحاق الأتوببس

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد