متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يتفقد اللمسات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير |فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية انتهت بالفعل من جميع الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي ينتظره العالم بأسره والمقرر افتتاحه رسميًا خلال نحو 15 يومًا.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هلاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر القناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم اليوم بزيارة تفقدية شاملة تعد الأخيرة قبل الافتتاح المرتقب، للاطمئنان على اكتمال كافة التجهيزات داخل المتحف والمناطق المحيطة به، مشيرًا إلى أن الزيارة تشمل أيضًا المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية أعمال تطوير وتجميل واسعة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة حرصت على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بشكل متكامل، حيث تم تنفيذ أعمال التشجير والنظافة وتجميل الواجهات العمرانية ودهان الكباري والمحاور، خاصة على الطريق الدائري المؤدي إلى المتحف، لافتًا إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة بذلتا جهودًا كبيرة في هذا الإطار، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر أمام الزوار والوفود الدولية.

وأشار الحمصاني إلى أن هناك متابعة يومية دقيقة من رئيس مجلس الوزراء لكل تفاصيل الاستعدادات، سواء داخل المتحف أو فيما يتعلق بترتيبات الحفل الرسمي، موضحًا أن المتابعة تشمل تأكيدات مشاركة الوفود رفيعة المستوى من قادة ورؤساء وملوك عدد من الدول، إلى جانب الإشراف على الترتيبات اللوجستية الخاصة بالاستقبال والإقامة وتنظيم فعاليات الحفل.

وأكد أن الاستعدادات الرئيسية للمتحف قد انتهت بالكامل منذ فترة، وأن ما يجري حاليًا هو اللمسات الأخيرة المرتبطة بالجوانب التنظيمية واللوجستية الخاصة بيوم الافتتاح، مشددًا على أن الدولة تسعى لأن يكون الحدث الأضخم ثقافيًا في تاريخ مصر الحديث، وبصورة تليق بمكانتها الحضارية وبأنظار العالم المترقبة لهذا الافتتاح التاريخي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ضمان أن يخرج حفل الافتتاح في أبهى صورة مشرفة تعكس ما أنجزته الدولة المصرية من جهود هائلة في بناء أحد أهم وأكبر المتاحف في العالم، ليكون المتحف المصري الكبير منارة للثقافة والحضارة الإنسانية ومصدر فخر لكل المصريين.