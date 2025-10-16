قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية
متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يتفقد اللمسات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير |فيديو

هاجر ابراهيم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية انتهت بالفعل من جميع الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي ينتظره العالم بأسره والمقرر افتتاحه رسميًا خلال نحو 15 يومًا.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هلاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر القناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم اليوم بزيارة تفقدية شاملة تعد الأخيرة قبل الافتتاح المرتقب، للاطمئنان على اكتمال كافة التجهيزات داخل المتحف والمناطق المحيطة به، مشيرًا إلى أن الزيارة تشمل أيضًا المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية أعمال تطوير وتجميل واسعة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة حرصت على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بشكل متكامل، حيث تم تنفيذ أعمال التشجير والنظافة وتجميل الواجهات العمرانية ودهان الكباري والمحاور، خاصة على الطريق الدائري المؤدي إلى المتحف، لافتًا إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة بذلتا جهودًا كبيرة في هذا الإطار، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر أمام الزوار والوفود الدولية.

وأشار الحمصاني إلى أن هناك متابعة يومية دقيقة من رئيس مجلس الوزراء لكل تفاصيل الاستعدادات، سواء داخل المتحف أو فيما يتعلق بترتيبات الحفل الرسمي، موضحًا أن المتابعة تشمل تأكيدات مشاركة الوفود رفيعة المستوى من قادة ورؤساء وملوك عدد من الدول، إلى جانب الإشراف على الترتيبات اللوجستية الخاصة بالاستقبال والإقامة وتنظيم فعاليات الحفل.

وأكد أن الاستعدادات الرئيسية للمتحف قد انتهت بالكامل منذ فترة، وأن ما يجري حاليًا هو اللمسات الأخيرة المرتبطة بالجوانب التنظيمية واللوجستية الخاصة بيوم الافتتاح، مشددًا على أن الدولة تسعى لأن يكون الحدث الأضخم ثقافيًا في تاريخ مصر الحديث، وبصورة تليق بمكانتها الحضارية وبأنظار العالم المترقبة لهذا الافتتاح التاريخي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ضمان أن يخرج حفل الافتتاح في أبهى صورة مشرفة تعكس ما أنجزته الدولة المصرية من جهود هائلة في بناء أحد أهم وأكبر المتاحف في العالم، ليكون المتحف المصري الكبير منارة للثقافة والحضارة الإنسانية ومصدر فخر لكل المصريين.

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

الصين وأمريكا

الصين تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتهديد وتقويض التجارة الدولية

الجيش السوداني

الجيش السوداني: نبشر شعبنا أن الأوضاع تحت السيطرة ونملك زمام المبادرة

الاقتصاد البريطاني يسجل انتعاشًا هشًا قبل إعلان ميزانية الخريف

الاقتصاد البريطاني يسجل انتعاشًا هشًا قبل إعلان ميزانية الخريف

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

