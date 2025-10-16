افتتاح المتحف المصري الكبير.. تقنيات ذكية تضع مصر على الخريطة العالمية

تستعد الدولة المصرية لتحضير افتتاح ضخم يليق بمكانة مصر وحضارتها، حيث يقترب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي بات قريباً وسط تجهيزات ضخمة.

متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يتفقد اللمسات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية انتهت بالفعل من جميع الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي ينتظره العالم بأسره والمقرر افتتاحه رسميًا خلال نحو 15 يومًا.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هلاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر القناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم اليوم بزيارة تفقدية شاملة تعد الأخيرة قبل الافتتاح المرتقب، للاطمئنان على اكتمال كافة التجهيزات داخل المتحف والمناطق المحيطة به، مشيرًا إلى أن الزيارة تشمل أيضًا المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية أعمال تطوير وتجميل واسعة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة حرصت على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بشكل متكامل، حيث تم تنفيذ أعمال التشجير والنظافة وتجميل الواجهات العمرانية ودهان الكباري والمحاور، خاصة على الطريق الدائري المؤدي إلى المتحف، لافتًا إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة بذلتا جهودًا كبيرة في هذا الإطار، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر أمام الزوار والوفود الدولية.

وأشار الحمصاني إلى أن هناك متابعة يومية دقيقة من رئيس مجلس الوزراء لكل تفاصيل الاستعدادات، سواء داخل المتحف أو فيما يتعلق بترتيبات الحفل الرسمي، موضحًا أن المتابعة تشمل تأكيدات مشاركة الوفود رفيعة المستوى من قادة ورؤساء وملوك عدد من الدول، إلى جانب الإشراف على الترتيبات اللوجستية الخاصة بالاستقبال والإقامة وتنظيم فعاليات الحفل.

وأكد أن الاستعدادات الرئيسية للمتحف قد انتهت بالكامل منذ فترة، وأن ما يجري حاليًا هو اللمسات الأخيرة المرتبطة بالجوانب التنظيمية واللوجستية الخاصة بيوم الافتتاح، مشددًا على أن الدولة تسعى لأن يكون الحدث الأضخم ثقافيًا في تاريخ مصر الحديث، وبصورة تليق بمكانتها الحضارية وبأنظار العالم المترقبة لهذا الافتتاح التاريخي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ضمان أن يخرج حفل الافتتاح في أبهى صورة مشرفة تعكس ما أنجزته الدولة المصرية من جهود هائلة في بناء أحد أهم وأكبر المتاحف في العالم، ليكون المتحف المصري الكبير منارة للثقافة والحضارة الإنسانية ومصدر فخر لكل المصريين.

تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير

شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إحدى شركات التنمية والإدارة، القائمة على تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، وإحدى شركات الشريك التكنولوجي الرسمي والحصري للمتحف.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في مقر المتحف المصري الكبير.

يأتي ذلك في إطار رؤية المتحف المصري الكبير نحو تقديم تجربة سياحية متكاملة وثرية لزائريه تجمع بين عراقة وأصالة مصر الحضارية وريادتها التكنولوجية في خطوة رائدة تؤكد على مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية عالمية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة (الشريك التكنولوجي الرسمي والحصري للمتحف) من خلال هذه الاتفاقية، بتوحيد أنظمة تشغيل المتحف عبر منصة ذكية متكاملة، تعتمد على حلول إنترنت الأشياء (IoT)؛ لتقديم تجربة استثنائية للزائرين.

وتتيح هذه المنظومة الذكية للمتحف المصري الكبير، إدارة الموارد بصورة أكثر كفاءة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل البصمة الكربونية للمتحف؛ ما يعكس التزام المتحف بالاستدامة البيئية.

وصُمِّمَت هذه المنصة بهيكل مرن قابل للتوسع والتطوير، بحيث يواكب نمو المتحف، مع إمكانية إضافة المزيد من التقنيات الذكية في المستقبل دون التأثير على العمليات القائمة.

قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

وتم غلق المتحف المصرى الكبير بصفة مؤقتة وحتى 4 نوفمبر، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح المقرر يوم 1 نوفمبر القادم.

افتتاح رسمي ضخم

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه خلال هذه الفترة سيقوم المتحف بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية تمهيداً لحفل الافتتاح الرسمي، مشيراً إلى أن المتحف سوف يستأنف استقبال زائريه بدءاً من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، والذي يوافق الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة للمتحف.

المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أما عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، فقد أوضحت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل 2025.

ويستأنف المتحف المصري الكبير استقبال زائريه بدءًا من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، وذلك أمام جميع المواطنين وغير المصريين .

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

- للمصريين: 200 جنيه.

- الطلاب والأطفال وكبار السن «المصريين»: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب: (25 دولارا) 1200 جنيه.

- الطلاب والأطفال «العرب والأجانب»: 600 جنيه.

- غير المصريين المقيمين في مصر، بشرط تقديم إقامة مصرية سارية، ويتم محاسبتهم بنصف قيمة التذكرة المخصصة للأجانب.

- غير المصريين المتزوجين من مصريين وأبنائهم والعكس، يتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين

- الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص) تكون الرسوم 250 ألف جنيه لـ50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويضاف 5 آلاف جنيه لكل فرد إضافي عن العدد المذكور.

- بالإضافة إلى تعديل مقابل الزيارة للزائر غير المصري خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي بداية من تاريخ فتح قاعة توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح 30 دولارا للفرد.