سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي

استقبلت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنجلينا إيخهورست، النجمة المصرية مي الغيطي في مقر السفارة على نيل القاهرة، حيث تم تكريمها ومنحها درع «سفراء الاتحاد وفرسان العمل التطوعي» تقديرًا لمشاركتها في حملات التوعية البيئية والمائية، وتصويرها فيلمًا قصيرًا عن اللاجئين يُعرض قريبًا.

ويأتي هذا التكريم بعد اختيار مي الغيطي عضوًا في لجنة تحكيم جائزة «النجمة الخضراء» بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة، لتكون الفنانة المصرية الوحيدة في اللجنة إلى جانب المبرمج الدنماركي نيكلاس إنغستروم، المدير الفني لمهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية، والمنتجة والناشطة الثقافية اللبنانية جانا وهبة.

مي الغيطي تعد من أبرز الوجوه الشابة التي جمعت بين الفن والنشاط المجتمعي، حيث عُرفت بمواقفها في دعم قضايا البيئة وحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركاتها الفنية المتنوعة.

وقالت مي، أنها تشارك حاليًا في بطولة المسلسل السعودي–المصري الجديد «جد جديد» مع النجمة سوسن بدر وعدد من نجوم السعودية، كما تشارك عالميًا في النسخة الجديدة من فيلم «المومياء» لتصبح أول فنانة مصرية وعربية تنضم إلى هذا العمل الهوليوودي، بعد بطولتها للفيلم البريطاني «ديو ديت» المنتظر عرضه عالميًا بنهاية العام.

وحصدت مي الغيطي خلال مسيرتها عدة جوائز من مهرجانات عربية ودولية، من بينها أفضل ممثلة عن أفلام «ريتشا»، «ماما»، «كاملة»، «قمر 14» و«بنات ثانوي».

كما شاركت في عدد من المسلسلات البارزة مثل «مسار إجباري» في رمضان الماضي، و«طايع» و«جراند أوتيل» و«لا تطفئ الشمس»، بينما كانت انطلاقتها من مسلسل «القاصرات» الذي وضعها في الصف الأول لبنات جيلها.