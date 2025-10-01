بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

نشرت الفنانة مى الغيطى، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مى الغيطى، في أحدث ظهور مع زوجها الطبيب البريطاني أندرياس براون، بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الاحمر مكشوف الصدر و الاكتاف.

وتتميز مى الغيطى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مى الغيطى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.