الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

رنا عصمت
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
رنا عصمت

نشرت الفنانة مى الغيطى، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مى الغيطى، في أحدث ظهور مع زوجها الطبيب البريطاني أندرياس براون، بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الاحمر مكشوف الصدر و الاكتاف.

وتتميز مى الغيطى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مى الغيطى ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

بفستان جرئمى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها مى الغيطى صور مى الغيطى

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء

التمثيل التجاري: شركة إماراتية تستهدف استثمار مليار دولار في مصر بمجال إدارة محطات الحاويات

معرض تراثنا

باسل رحمي: نعمل على أن يكون معرض تراثنا ملتقى إقليميا ودوليا

أسعار الحديد عالميا ومحليا

الذهب يسجّل أعلى مستوياته التاريخية مع الإغلاق الحكومي الأمريكي

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..
طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..
طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

