تخصيص أرض صناعية بالعاشر من رمضان لإقامة مصنع أعلاف بطاقة 400 ألف طن سنويا

تشهد مدينة العاشر من رمضان توقيع عقد تخصيص أرض صناعية داخل مجمع صناعي متكامل لإقامة مصنع جديد لإنتاج أعلاف الدواجن والأسماك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويًا، في خطوة تعزز الاستثمارات الصناعية في قطاع الغذاء الحيواني.

يستهدف المشروع إنشاء المصنع على مساحة 34 ألف متر مربع، مع توجيه نحو 50 ألف طن سنويًا للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم توجهات تعزيز الصادرات وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج في الصناعات الغذائية. كما يوفر المشروع نحو 500 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة عبر سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة.

ويعكس التوسع الجديد ثقة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية وقدرتها على استيعاب مشروعات صناعية متنوعة، خاصة في ظل توافر بنية تحتية متطورة ومرافق تشغيلية جاهزة داخل المجمعات الصناعية، بما يتيح سرعة بدء الإنتاج وتحقيق كفاءة تشغيلية.

وتعمل المجموعة المنفذة للمشروع في أكثر من 20 دولة، وتتواجد في مصر منذ عام 2011 باستثمارات تقدر بنحو 2.7 مليار جنيه من خلال أربعة مصانع قائمة، بحجم مبيعات يقترب من 800 ألف طن سنويًا خلال عام 2025.