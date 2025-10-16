قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

انتدبت النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي لتشريح جثة قهوجي وتحديد أسباب وفاته بعد إصابته برصاصة بالرأس وسط الشارع بالهرم.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من التشريح، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتسببت مشاجرة يالأسلحة النارية بمنطقة الهرم في مقتل قهوجي إثر إصابته بطلق ناري، تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن خلافات أدت إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وأصيب خلالها عامل بطلق ناري، مما أسفر عن مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق.