اعرفها بسرعة.. اكتشف أعراض التهابات المسالك البولية

يحدث التهاب المسالك البولية عادة في بطانة الجهاز البولي ويسبب متاعب عديدة وكلما تم اكتشافه مبكرا كلما قلت المضاعفات.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك يُسبب التهاب المسالك البولية المشاكل التالية:

أعراض التهابات المسالك البولية

ألم في الخاصرة أو البطن أو منطقة الحوض أو أسفل الظهر .

الضغط في الجزء السفلي من الحوض.

بول غائم وذو رائحة كريهة.

سلس البول .

كثرة التبول .

سلس البول الإلحاحي .

ألم عند التبول او عسر التبول .

وجود دم في البول او بيلة دموية .



ألم في القضيب.

الشعور بالتعب الشديد بدون مبرر

حمى بدون أعراض البرد

قشعريرة غير مبررة

الغثيان والقيء بدون سبب

تغيرات سلوكية أو ارتباك عقلي وفقدان الاتزان الفكري.