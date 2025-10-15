نقابة الصحفيين تنظم يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات

نظّمت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، مساء اليوم /الأربعاء/، يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات، بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من صحفيين وإعلاميين مصريين وفلسطينيين؛ تأكيدًا على التضامن المهني والإنساني مع الصحفيات في غزة اللواتي يواصلن نقل الحقيقة رغم العدوان المستمر.

خلال اللقاء، نقلت صحفيات داخل قطاع غزة شهادات مباشرة عبر بث مرئي، استعرضن خلالها ما يتعرضن له من مخاطر أثناء التغطية، بما في ذلك استهداف المؤسسات الإعلامية، وانقطاع الاتصالات، ونقص المعدات والدعم اللوجستي، كما قدمن قصصًا شخصية حول تغطية المجازر، والعمل في ظل فقدان الزملاء والأهل.

وتحدثت أيضًا بعض الصحفيات الفلسطينيات المقيمات في مصر، حيث وجهن الشكر لنقابة الصحفيين المصريين على دعمها المتواصل، مؤكدات أهمية التضامن النقابي والإعلامي في مواجهة الانتهاكات.

وتضمن اليوم كلمات لعدد من المشاركين، إلى جانب عرض تجارب ميدانية وشهادات توثيقية من داخل القطاع، إضافة إلى مناقشة آليات دعم الصحفيات والإعلاميين في غزة؛ سواء عبر التدريب أو الحماية القانونية أو المنابر الإعلامية.

وجاءت الفعالية لتؤكد أن الصوت الصحفي الفلسطيني جزء أصيل من معركة الوعي وكشف الحقيقة، وأن حماية الصحفيات واجب مهني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.