قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أثارت حيرة العلماء.. ماذا تعرف عن عين الصحراء في موريتانيا؟

عين الصحراء
عين الصحراء
أحمد أيمن

تعتبر عين الصحراء في موريتانيا، والمعروفة أيضًا باسم البنية الريشاتية، واحدة من أغرب التكوينات الجيولوجية على وجه الأرض والتي أثارت حيرة العلماء على مدار سنوات طويلة. 

تقع العين المثيرة للجدل في قلب الصحراء الموريتانية، وتحديداً في هضبة أدرار بالشمال الغربي للبلاد، حيث تمتد هذه الدائرة العملاقة وكأنها تم رسمها بعناية في قلب الرمال.

أصل عين الصحراء 

عندما اكتشفت عين الصحراء لأول مرة، اعتقد العديد من العلماء أنها فوهة نيزك نتيجة شكلها الدائري الدقيق. لكن الأبحاث الحديثة، خاصة تلك التي استندت إلى صور الأقمار الصناعية وتحليل الصخور، أثبتت أن الحقيقة أكثر تعقيدًا. 

بحسب هذه الأبحاث، فالعين ليست نتاج انفجار خارجي، بل هي قبة جيولوجية ضخمة تشكلت بسبب قوة من باطن الأرض قبل مئات الملايين من السنين.

تشير الدراسات إلى أن الصهارة (الماغما) صعدت من أعماق الأرض، لكنها لم تخرج إلى السطح، بل توقفت تحت الطبقات الرسوبية، ما أدى إلى انبعاثها للأعلى في شكل قبة ضخمة. 

بعد أن بردت الماغما وتصلّبت، بدأت عوامل التعرية، مثل الرياح والمياه، في نحتها ببطء، ما كشف عن الطبقات القديمة.

القبة الجيولوجية المتآكلة

تمتد عين الصحراء لمسافة تتراوح بين 40 إلى 50 كيلومترًا، أي ما يعادل مساحة مدينة كبيرة. وإذا نظرت إلى صور الأقمار الصناعية، سوف تلاحظ أن الدوائر البارزة ليست متناسقة تمامًا، بل تتفاوت في شكلها وتآكلها. 

تتكون الحلقات الخارجية من صخور صلبة مثل الحجر الرملي والكوارتزيت، بينما تحتوي الحلقات الداخلية على صخور أكثر ليونة مثل الحجر الجيري والطَّفَل، مما يجعلها تتآكل بشكل أسرع.

تعتبر عين الصحراء مثالاً نادرًا لدراسة ظاهرة "القبة الجيولوجية المتآكلة". يتمكن الجيولوجيون من خلال تحليل الصخور في هذه المنطقة من إعادة بناء تاريخ المناخ القديم والأنشطة البركانية التي مرّت على الصحراء الكبرى. 

كما تُستخدم المنطقة كمختبر لدراسة عمليات التعرية الهوائية، إذ تلعب الرياح دورًا أكبر في تشكيل المنظر الحالي من المياه.

الأساطير المرتبطة بعين الصحراء 

بجمال شكلها وغموض أصلها، ارتبطت عين الصحراء بالعديد من الأساطير. يعتقد بعض الأشخاص أنها موقع مدينة أتلانتس المفقودة التي تحدث عنها أفلاطون بسبب دوائرها المدهشة. 

ومع ذلك، لم تُظهر الدراسات الجيولوجية أي آثار لحضارة بشرية قديمة هناك، حيث يعود عمر الصخور إلى عصور سابقة بكثير.

وبحسب العلماء، تشكل هذه البنية الضخمة فرصة فريدة للعالم لتعميق فهمهم لتاريخ الأرض. وعند المرور بالقرب من هذه الأعجوبة الجيولوجية، يدرك الزائر أن هذا الجمال هو نتاج قوى طبيعية عظيمة، وليس من صنع البشر.

عين الصحراء موريتانيا أصل عين الصحراء أساطير عين الصحراء البنية الريشاتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

خدمات خاصة لأعضاء الأهلي استعدادًا للانتخابات 31 أكتوبر

نادي الزمالك

فقرة بدنية وعودة عمر جابر| كواليس مران الزمالك استعدادا لـ ديكيداها الصومالي

منتخب السعودية

تصفيات كأس العالم.. التشكيل الرسمي لمباراة السعودية والعراق

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد