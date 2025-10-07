قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراب ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
اقتصاد

اختتام فعاليات معرض ومؤتمر "صحارى 2025"

صحاري الدولي
صحاري الدولي
ولاء عبد الكريم

اختتمت فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر صحارى الدولي 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، من بينها الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد شكلت نسخة هذا العام منصة متكاملة لعرض أحدث التقنيات الزراعية والحلول المبتكرة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

شهد المعرض في يومه الأول افتتاحًا رسميًا نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث افتتحه وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق، بينما افتتح فعاليات اليوم الثاني وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم.

وحقق المعرض هذا العام نموًا لافتًا في عدد الزوار بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، حيث تجاوز عدد الحضور 22 ألف زائر، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية ودولية، إلى جانب 203 مشتريين مستضافين من الأسواق المحلية والعالمية، بزيادة بلغت 170% في عدد المشتريين المحليين. كما شهد الحدث حضورًا دبلوماسيًا رفيع المستوى، ضم 151 شخصية بارزة من بينهم وزيران، وثلاثة سفراء، وستة ممثلين عن الغرف التجارية الدولية، وثلاثين ممثلًا عن السفارات.

وتضمن البرنامج العلمي للمعرض ثلاث ورش عمل متخصصة، تناولت "الممارسات الزراعية الجيدة والتنمية المستدامة"، و"آلات تشجيانغ الزراعية في مصر" بالتعاون مع مقاطعة تشجيانغ الصينية، و"فرص التجارة الزراعية في إطار الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي واستراتيجية من المزرعة إلى المائدة". 

وأشاد المشاركون بقيمة المعرض المضافة هذا العام، حيث أتاح فرصًا واسعة للتواصل بين المزارعين والمستثمرين والمهندسين الزراعيين من مختلف الدول.

الزراعة تنمية القطاع دعم الشركات صحاري

