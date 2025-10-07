اختتام فعاليات معرض ومؤتمر "صحارى 2025"

اختتمت فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر صحارى الدولي 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، من بينها الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد شكلت نسخة هذا العام منصة متكاملة لعرض أحدث التقنيات الزراعية والحلول المبتكرة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

شهد المعرض في يومه الأول افتتاحًا رسميًا نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث افتتحه وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق، بينما افتتح فعاليات اليوم الثاني وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم.

وحقق المعرض هذا العام نموًا لافتًا في عدد الزوار بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، حيث تجاوز عدد الحضور 22 ألف زائر، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية ودولية، إلى جانب 203 مشتريين مستضافين من الأسواق المحلية والعالمية، بزيادة بلغت 170% في عدد المشتريين المحليين. كما شهد الحدث حضورًا دبلوماسيًا رفيع المستوى، ضم 151 شخصية بارزة من بينهم وزيران، وثلاثة سفراء، وستة ممثلين عن الغرف التجارية الدولية، وثلاثين ممثلًا عن السفارات.

وتضمن البرنامج العلمي للمعرض ثلاث ورش عمل متخصصة، تناولت "الممارسات الزراعية الجيدة والتنمية المستدامة"، و"آلات تشجيانغ الزراعية في مصر" بالتعاون مع مقاطعة تشجيانغ الصينية، و"فرص التجارة الزراعية في إطار الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي واستراتيجية من المزرعة إلى المائدة".

وأشاد المشاركون بقيمة المعرض المضافة هذا العام، حيث أتاح فرصًا واسعة للتواصل بين المزارعين والمستثمرين والمهندسين الزراعيين من مختلف الدول.