إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس

كشف الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة بشأن نادي الزمالك.

وقال ابراهيم فايق عبر تصريحات إذاعية في برنامج الكورة مع فايق:" نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس.. وقطاع كرة القدم يحتاج لـ 250 مليون جنيه ومتأخرات ايضا لعدة أندية ولاعبين آخرين".

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن نادي الزمالك.

وقال عمرو الدردير في تصريحات إذاعية:" الزمالك في نظام مالي جوه أوضة اللبس ومفيش فوارق كبيرة بين اللعيبة مش زي الأهلي عندكم مشاكل بسبب العقود".

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل جديدة بشأن استمرار جون إدوارد في منصبه كمدير رياضي في نادي الزمالك.

وكتب أحمد عبد الباسط: "الزمالك يؤكد على استمرار جون إدوارد في منصبه كمدير رياضي ولا نية لإنهاء تجربته ولا أساس من الصحة لما تردد في هذا الشأن".

وكشف الإعلامي أحمد جلال مفاجأتين تتعلقان بالأوضاع داخل نادي الزمالك ومدربه البلجيكي يانيك فيريرا وتفاصيل تعاقد جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مع إدارة الزمالك.

وقال أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «هناك مفاجأة كبرى.. الزمالك وضع شرطًا جزائيًا في عقد جون إدوارد مع النادي خوفًا من أن يستلهم الأهلي تجربة جون إدوارد ويقوم باستقطابه من الزمالك للأهلي».

وأضاف: «لا أعرف القيمة المالية في عقد جون إدوارد، لكن العقد موثق من الجهة الإدارية والشرط الجزائي بنفس القيمة على الطرفين».

وذكر جلال أن المفاجأة الثانية تتمثل في أنه تم تسريب رقم هاتف يانيك فيريرا في بعض مجموعات الواتساب لتوجيه إهانات للمدرب بكل لغات العالم.