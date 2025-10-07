الأهلي يتقدم في التصنيف العالمي للأندية.. وتراجع كبير للزمالك

شهد التصنيف الأسبوعي لأندية العالم، الصادر عن موقع "فوتبول داتا بيز" العالمي، قفزة جديدة للنادي الأهلي، في حين سجل الزمالك تراجعًا ملحوظًا في الترتيب.

وتقدم الأهلي 4 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 74 عالميًا بعد أن كان في المركز 78 الأسبوع الماضي، بينما احتفظ بموقعه في المركز الثاني أفريقيًا ومصريًا خلف بيراميدز.

أما نادي بيراميدز، فقد تراجع مركزًا واحدًا في التصنيف ليصبح في المركز 64 عالميًا، لكنه لا يزال يحتفظ بصدارة الأندية المصرية والأفريقية، ليواصل تفوقه على القطبين الأهلي والزمالك، كما حدث في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) الأخير.

وعلى الجانب الآخر، جاء التراجع الأكبر من نصيب الزمالك، الذي هبط إلى المركز 224 عالميًا بعد أن كان في المرتبة 211، ليبقى في المركز الثالث مصريًا والتاسع أفريقيًا.

في صدارة التصنيف العالمي، صعد بايرن ميونخ الألماني إلى المركز الأول بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني.

في المقابل، تراجع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المركز الثاني، بينما جاء أرسنال الإنجليزي ثالثًا، يليه ريال مدريد رابعًا، وليفربول خامسًا رغم سلسلة النتائج السلبية.