تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
الأهلي يتقدم في التصنيف العالمي للأندية.. وتراجع كبير للزمالك

إسراء أشرف

شهد التصنيف الأسبوعي لأندية العالم، الصادر عن موقع "فوتبول داتا بيز" العالمي، قفزة جديدة للنادي الأهلي، في حين سجل الزمالك تراجعًا ملحوظًا في الترتيب.

وتقدم الأهلي 4 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 74 عالميًا بعد أن كان في المركز 78 الأسبوع الماضي، بينما احتفظ بموقعه في المركز الثاني أفريقيًا ومصريًا خلف بيراميدز.

أما نادي بيراميدز، فقد تراجع مركزًا واحدًا في التصنيف ليصبح في المركز 64 عالميًا، لكنه لا يزال يحتفظ بصدارة الأندية المصرية والأفريقية، ليواصل تفوقه على القطبين الأهلي والزمالك، كما حدث في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) الأخير.

وعلى الجانب الآخر، جاء التراجع الأكبر من نصيب الزمالك، الذي هبط إلى المركز 224 عالميًا بعد أن كان في المرتبة 211، ليبقى في المركز الثالث مصريًا والتاسع أفريقيًا.

في صدارة التصنيف العالمي، صعد بايرن ميونخ الألماني إلى المركز الأول بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني.
في المقابل، تراجع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المركز الثاني، بينما جاء أرسنال الإنجليزي ثالثًا، يليه ريال مدريد رابعًا، وليفربول خامسًا رغم سلسلة النتائج السلبية.

الأهلي الزمالك التصنيف العالمي للأندية بيراميدز

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

وزير الخارجية: استثمارات هولندا في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار

وزير الخارجية

بدر عبد العاطي: وزير خارجية هولندا سيتوجه إلى مدينة العريش لمتابعة الأوضاع

الفائدة

كاتب صحفي: خفض أسعار الفائدة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والاستهلاك في مصر

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

