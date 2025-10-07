قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال
خروج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى للجامع الأزهر
وزير الصحة يهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة توليه منصب مدير عام اليونسكو
أصل الحكاية

بسبب شيكو بانزا.. الزمالك يسعى للحل الودي للهروب من إيقاف القيد| تفاصيل

ولاء خنيزي

تواجه إدارة نادي الزمالك أزمة جديدة تتعلق بالمستحقات المالية الخاصة بصفقة انتقال المهاجم الأنجولي شيكو بانزا من نادي إستريلا البرتغالي، حيث لم يقم النادي الأبيض حتى الآن بسداد الأقساط المتفق عليها في عقد الصفقة، مما دفع النادي البرتغالي إلى تقديم شكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

محاولات الزمالك لتسوية الأزمة وديًّا

تسعى إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي إلى احتواء الأزمة عبر التواصل المباشر مع مسئولي نادي إستريلا البرتغالي، بهدف التوصل إلى حل ودي قبل أن تتطور الأمور بشكل قانوني داخل أروقة "فيفا".

تسوية المستحقات المتأخرة

وأوضح مصدر داخل النادي أن الزمالك يعمل على تسوية المستحقات المتأخرة في أقرب وقت ممكن، وذلك للحفاظ على العلاقات الطيبة بين الناديين وتجنب توقيع أي عقوبات جديدة على القلعة البيضاء من قبل الاتحاد الدولي.

تفاصيل صفقة انتقال شيكوبانزا

تبلغ قيمة صفقة انتقال اللاعب الأنجولي شيكو بانزا إلى القلعة البيضاء 700 ألف دولار، تم الاتفاق على سدادها على قسطين.

غير أن نادي الزمالك لم يقم بسداد أي من القسطين حتى الآن، رغم التعهد السابق بدفع القسط الأول خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى استياء إدارة نادي إستريلا ودفعها إلى اللجوء رسميًا إلى فيفا للمطالبة بحقوقها المالية.

تصريحات إدارة إستريلا حول الأزمة

وكان أندريه كاسترو، مدير الإعلام بنادي إستريلا البرتغالي، قد صرّح بأن ناديه تقدم رسميًا بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم التزام الزمالك بسداد القسط الأول من الصفقة.

وأوضح كاسترو أن النادي المصري لم يفِ بوعوده السابقة بشأن الدفع، رغم التواصل المستمر ومحاولات التسوية الودية، مؤكدًا أن إستريلا لجأ إلى الخطوات القانونية بعد نفاد صبره من التأجيل المتكرر.

موقف الجهاز الفني للزمالك من الأزمة

في سياق متصل، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك أن الشكوى المقدمة من نادي إستريلا تتعلق فقط بالجانب المالي للصفقة، ولا علاقة لها بمشاركة شيكو بانزا في المباريات أو التدريبات.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يحرص على فصل الأمور الإدارية والمالية عن الجوانب الفنية، لضمان تركيز اللاعبين وعدم تأثر أدائهم بأي مشكلات خارجية تتعلق بإدارة النادي أو العقود.

الزمالك شيكو بانزا ايقاف القيد نادي الزمالك نادي إستريلا البرتغالي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

