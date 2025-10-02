عشان عيونك مفيش شرط جزائي.. إبراهيم فايق يهنئ سيد عبد الحفيظ بعد عودته للأهلي

هنّأ الإعلامي إبراهيم فايق، سيد عبد الحفيظ على انضمامه لقائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك شرط جزائي بسبب رحيله إلى القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:" النهاردة أقدر أتحرر من الضغوط.. وأتكلم زي أي واحد عرف الخبر رسمي.. مبروك يا حبيبي رجوعك لبيتك تاني.. ربنا يكرمك ويوفقك ويرزقك الخير كله في خطوتك اللي جاية".



وأضاف:" يعني يمكن الواحد شاف كتير في حياته.. قليل أوي اللي زيك عندهم تجرد ورأي أمين ووجهة نظر صادقة ووش واحد.. ربنا يديم عليك الرضا والقناعة ورجاحة العقل.. وينور بصيرتك يا حبيبي".

وأتم:" أعلى الأصوات بإذنك يا رب.. وعلشان عيونك وعيون الأهلي مفيش شرط جزائي".

جدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ كان يتواجد ضمن طاقم التحليل الفني في برنامج إبراهيم فايق، وهو ما كان يستدعي عند رحيله دفع الشرط الجزائي، غير أن فايق أكد عدم الحاجة إلى هذا الشرط من أجل عيون عبد الحفيظ والنادي الأهلي.