نعم وأرزاق.. حسين الشحات يوجه رسالة في أحدث ظهور بعد القمة

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الشحات: “بحب جداً اية (ولقد مننا عليك مرة اخرى) عشان بتفكرني دايما أن ربنا ما أنعمش عليا مرة ولا رزقني مرة ولا كرمني مرة ولا لطف بي مرة بل حياتي كلها نعم وأرزاق”.

حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض الأهلي مباراته القادمة أمام نادي كهرباء الإسماعيلية، مساء السبت المقبل، في تمام الساعة 8 على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري nile للمحترفين.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد حسم القمة 131، حيث سجل هدفي الفوز أمام الزمالك كل من حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه، ليمنحا الفريق دفعة قوية نحو مواصلة سباق الصدارة.