الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أننا ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده بمصر.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي أننا تناولنا القضايا الإقليمية واتفقنا على أنه لا حلول عسكرية لهذه القضايا، وأن إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراضي في السودان.



وأوضح وزير الخارجية، أننا تناولنا الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وجهود تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولدينا ثقة في قدرة الرئيس الأمريكي ترامب في خطته لإنهاء الحرب في غزة .



وأشار وزير الخارجية، إلى أننا رحبنا بموافقة حماس على خطة ترامب ونعمل على تهيئة الظروف لتنفيذها.

