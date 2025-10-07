تعد السبانخ من من أكثر الأكلات التي تحتوي على قدر كبير من الفيتامينات والاملاح المعدنية وتمنح الجسم قدر كبير من الشعور بالطاقة، وقدمت الشيف ثريا الالفي طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.





طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

المقادير:

١ ملعقة زيت زيتون

٤٠ جرام جبن فيتا منخفض السعرات

٢٥٠ جرام صدور دجاج

٢٠٠ جرام سبانخ، مقطعة

١ ملعقة صغيرة فلفل اسود

١ ملعقة صغيرة ملح

١ ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور

١ بصلة صغيرة، مبشورة

١- سخني زيت الزيتون.

٢ شوحي البصل حتى يصبح لونه ذهبي( ٥ دقائق)

٣-اضيفي قشر الليمون والجبن الفيتا والملح والفلفل والسبانخ.

٤- قسمي خليط السبانخ بين صدور الدجاج.

٥- قومي بلف كل صدر على شكل رول وثبتيه بخلة أسنان.

٦-حمري الدجاج في زيت الزيتون حتى يصبح لونها بني. (حوالي ١٠ دقائق)

٧- ازيلي خلة الاسنان وقدميها مع السلطة.