إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

كشف الإعلامي عمرو الدرديري مستجدات الحاله الصحية لنجم الأهلي إمام عاشور بعد إصابتة بفيرس A.

وكتب الدرديري عبر فيسبوك:حالة إمام عاشور الصحية:

الفيروس وصل لـ 200 أي أن إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق (ALT)، وهو ما يدل على التهاب حاد في الكبد وجسم اللاعب بيقاوم الفيروس بشدة.

وتابع :الطبيعي بيكون من 30 لـ40 فقط، لكن الرقم ده يعني إن العدوى قوية وتحتاج راحة تامة ومتابعة دقيقة.

وأضاف:التهاب الكبد A غالبًا غير مزمن، ومع الراحة والعلاج بيتعافى المريض تمامًا خلال أسابيع أو شهور، نتمنى الشفاء العاجل لإمام عاشور .

ويخضع إمام عاشور حاليًا لبرنامج علاجي وغذائي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، مع مراقبة دقيقة لمعدلات التحاليل لضمان جاهزيته قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي