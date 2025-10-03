مينفعش تقول كده.. محمد يوسف يتحدث عن أزمة تمديد عقد إمام عاشور

تحدث محمد يوسف، المدير الرياضي في النادي الأهلي، عن أزمة عدم تمديد عقد إمام عاشور، واتخاذ النادي قرارًا بتأجيل عملية المباحثات.

وقال محمد يوسف عبر قناة إم بي سي مصر 1: “قرار وقف تمديد عقد إمام عاشور ومشكلة الوكيل آدم وطني؟ احنا أصدرنا قرار بعدم التعامل مع الوكيل، أنا متعاملتش مع آدم وطني”.

وأضاف: “هتمدد إزاي مع إمام عاشور ووكيله آدم وطني؟ أنا عشان مش عايز ألف على اللاعيبة، ده موضوع تاني خالص لاعب لسة له 3 سنين”.

وأكمل: “وقت ما النادي الأهلي يعدل لـ إمام عاشور وهو ملتزم بعدد سنوات تعاقد مينفعش تقولي بعد سنتين عايز نزود، أصل أنت إديت لفلان فلوس فـ أنا عايز زيه، ده وضع مختلف مينفعش تقولي كده”.