الفلوس بتنقل النفوس.. الغندور: نص فريقي بيراميدز والأهلي كانوا في الزمالك

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بمنشور حول لاعبي الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "نص فريقي بيراميدز والأهلي كانوا في الزمالك ولكن الفلوس بتنقل النفوس".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدا السبت على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتتطلع جماهير القلعة البيضاء إلى عودة فريقها لسكة الانتصارات في البطولة المحلية، أملا في المنافسة على اللقب الغائب منذ سنوات، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر قناة "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس بدلًا من استاد القاهرة، الذي تم إغلاقه بداية من شهر أكتوبر الجاري لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما دفع إدارة الزمالك لنقل مبارياته المقبلة إلى الملعب الجديد بشكل مؤقت.