فلتر الناس.. خالد الغندور يوجه رسالة غامضة

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور في منشور: “الحياة بتعلمنا حاجات كثيرة الأهم اننا نتعلم من المواقف اللي بتمر علينا ونفلتر الناس اللي في حياتنا ونبقي جدعان مع الجدع فقط”.

من جانب آخر، علق الاعلامي خالد الغندور علي مباراة الاهلي لكرة اليد.

وكتب الغندور: "الأهلي يخسر برونزية العالم في كرة اليد ويكتفي بالمركز الرابع ومن بعده الزمالك الخامس وكنت اتمني تحقيق نتيجة افضل للفرق المصرية و البطولة تقام في مصر".

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 26-21، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة العالم للأندية، المقامة حاليًا في مصر.

تقدم برشلونة في الشوط الأول بنتيجة 14-8، وسط تألق كبير من محمد إبراهيم، حارس مرمى الأهلي، الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة كادت أن يزيد الفارق لأكثر من ذلك للعملاق الكتالوني.