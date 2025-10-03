ربنا يهدينا.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور غامض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: "فيه ناس بتخاف ربنا وفيه ناس بتخاف من ناس جمعة مباركة علي الجميع وربنا يهدينا جميعا".

من جانب آخر، علق الاعلامي خالد الغندور علي مباراة الاهلي لكرة اليد.

وكتب الغندور : "الأهلي يخسر برونزية العالم في كرة اليد ويكتفي بالمركز الرابع ومن بعده الزمالك الخامس وكنت اتمني تحقيق نتيجة افضل للفرق المصرية و البطولة تقام في مصر".

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 26-21، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة العالم للأندية، المقامة حاليًا في مصر.

تقدم برشلونة في الشوط الأول بنتيجة 14-8، وسط تألق كبير من محمد إبراهيم، حارس مرمى الأهلي، الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة كادت أن يزيد الفارق لأكثر من ذلك للعملاق الكتالوني.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي تقليص الفارق، وذلك عن طريق اختراقات سيف هاني فوكس وعمر سامي من الجناح الأيمن، لكن مع كل محاولة كان برشلونة يعوض بعدها بهدف، لتنتهي المباراة بتفوق بطل إسبانيا بفارق 5 أهداف.