غرامةً تصل لـ150 ألف جنيه.. مفاجأة في تقرير مراقب مباراة الأهلي والزمالك

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن تفاصيل تقرير المراقب الخاص بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وما تضمنه من إشارة للهتافات المتبادلة بين جماهير الفريقين قبل انطلاق اللقاء.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ما كتبه المراقب "نصا" في تقريره بعد مباراة الأهلي والزمالك 👇👇

لاعبو الأهلي نزلوا لاجراء عمليات الإحماء قبل المباراة فاستقبلتهم جماهير الزمالك بـ هتاف

" واحد اتنين الجعان فين"

لترد جماهير الأهلي بـ هتاف

" عنتر عنتر يا عنتره.. وزيزو اداهم……......" واستكمل المراقب الهتاف كاملا

▪️إدارة المسابقات لو أخذت بالتقرير هتعاقب الجمهورين الحاضرين فقط من حضور المباراة المقبلة و١٥٠ ألف جنيها غرامة.



وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الاثنين الماضي ، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة