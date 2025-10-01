شوبير يكشف آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن ملف المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكداً أن لجنة التفاوض تدرس أكثر من اسم في الوقت الحالي، وسط حالة ترقب داخل مجلس الإدارة وبين جماهير القلعة الحمراء.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأربعاء:

"الحديث يدور حالياً حول المدرب الدنماركي جيس كريستيان ثورب، وهناك أنباء عن وجود مفاوضات جارية معه، بل أن أسامة هلال، مدير التعاقدات والاستكشاف في الأهلي، متواجد حالياً في الدنمارك لحسم الصفقة".



وأضاف:"المفاجأة كانت في عودة اسم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز إلى الواجهة، لكن مصادرنا داخل نادي الفتح السعودي أكدت أنه مستمر مع الفريق ولن يرحل".



وأشار شوبير إلى أن موقف الأهلي لم يتضح بشكل رسمي حتى الآن، حيث لم يصدر النادي أي نفي أو تأكيد بخصوص الأسماء المتداولة، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مصير المدير الفني الحالي عماد النحاس.



وأوضح:"ملف استمرار عماد لا يزال قيد الدراسة داخل مجلس الإدارة، لكن المؤكد أنه يسير بشكل جيد ويحظى بثقة كبيرة. لديه مباراة مقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، ومع توقف الدوري بعدها قد يُمنح بعض الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي".



واختتم شوبير تصريحاته قائلاً:

"حتى اللحظة لا توجد تأكيدات بنسبة 100% حول استمرار عماد النحاس كمدير فني دائم، ورغم ثقة المجلس والجماهير فيه، إلا أن الاتجاه الأقوى داخل الإدارة ما زال يميل نحو التعاقد مع مدرب أجنبي".