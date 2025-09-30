قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف مستجدات إصابات الأهلي ويحسم الجدل حول مفاوضات جوميز

شوبير
شوبير
حمزة شعيب

 كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر التطورات المتعلقة بحالة المصابين داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متحدثًا في الوقت ذاته عن حقيقة وجود مفاوضات مع البرتغالي جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاءً وحيدًا.


وقال شوبير، عبر قناة الأهلي، إن الثنائي أحمد عبد القادر "زيزو" ومحمد مجدي "أفشة" شاركا بشكل كامل في مران الفريق، بينما غاب كل من أشرف داري وكريم فؤاد وجراديشار لعدم اكتمال شفائهم.

وأضاف: "حسين الشحات، بعد تألقه بالأمس، تعرض لإصابة في الكتف خلال المباراة الأخيرة وخضع لأشعة، والطبيب ينتظر النتيجة لتحديد موقفه من المشاركة أمام كهرباء الإسماعيلية".


وتابع: "كوكا قدّم أداءً مميزًا في مركز الظهير الأيسر ونال إشادة الجماهير، لكن محمد شكري، الظهير الأيسر الأساسي، أنهى برنامجه العلاجي وشارك في جزء من المران، وسيُحسم أمر تواجده في قائمة المباراة المقبلة خلال الساعات القادمة".

وعن ملف المدرب الجديد، أوضح شوبير: "وصلتني أنباء عن اقتراب جوزيه جوميز من تدريب الأهلي، لكن حتى الآن لم أحصل على تأكيد من أي مصدر رسمي داخل النادي، وعندما يكون هناك جديد رسمي سأعلن فورًا".

شوبير الأهلي الزمالك جوميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: إدراج 21 عالما أزهريا بقائمة ستانفورد يبرز قوة مصر

طالبات الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يجري حوارًا مباشرًا مع الطلاب والطالبات.. صور

القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف

متوفر للجميع.. أبو اليزيد سلامة: القارئ الإلكتروني للمصحف يتيح تعلم التلاوة الصحيحة

بالصور

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. استمع لا تتسرّع

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد