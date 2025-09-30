شوبير يكشف مستجدات إصابات الأهلي ويحسم الجدل حول مفاوضات جوميز

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر التطورات المتعلقة بحالة المصابين داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متحدثًا في الوقت ذاته عن حقيقة وجود مفاوضات مع البرتغالي جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاءً وحيدًا.



وقال شوبير، عبر قناة الأهلي، إن الثنائي أحمد عبد القادر "زيزو" ومحمد مجدي "أفشة" شاركا بشكل كامل في مران الفريق، بينما غاب كل من أشرف داري وكريم فؤاد وجراديشار لعدم اكتمال شفائهم.

وأضاف: "حسين الشحات، بعد تألقه بالأمس، تعرض لإصابة في الكتف خلال المباراة الأخيرة وخضع لأشعة، والطبيب ينتظر النتيجة لتحديد موقفه من المشاركة أمام كهرباء الإسماعيلية".



وتابع: "كوكا قدّم أداءً مميزًا في مركز الظهير الأيسر ونال إشادة الجماهير، لكن محمد شكري، الظهير الأيسر الأساسي، أنهى برنامجه العلاجي وشارك في جزء من المران، وسيُحسم أمر تواجده في قائمة المباراة المقبلة خلال الساعات القادمة".

وعن ملف المدرب الجديد، أوضح شوبير: "وصلتني أنباء عن اقتراب جوزيه جوميز من تدريب الأهلي، لكن حتى الآن لم أحصل على تأكيد من أي مصدر رسمي داخل النادي، وعندما يكون هناك جديد رسمي سأعلن فورًا".