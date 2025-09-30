موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد اكتساح كيرات بخماسية نظيفة

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على كيرات بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26.



وجاء هذا الانتصار ليعيد الثقة لجماهير "الميرنجي" بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام أتلتيكو مدريد (5-2) في الدوري الإسباني، وهي الهزيمة الأولى للفريق هذا الموسم.



موعد مباراة ريال المقبلة



يتجه ريال مدريد لتركيز أنظاره من جديد على بطولة الدوري الإسباني، حيث يستضيف فريق فياريال يوم السبت المقبل 4 أكتوبر، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

