موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية بعد الخسارة من برشلونة

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 26-21، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، المقامة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

بهذه النتيجة، يودّع الأهلي حلم المنافسة على اللقب، ويتجه لمواجهة ماجديبورج الألماني في مباراة تحديد المركز الثالث، المقرر إقامتها يوم الخميس 2 أكتوبر، في تمام الساعة 05:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.



كان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته كأفضل وصيف من بين المجموعات الثلاث، ضمن منافسات النسخة الحالية التي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025.

الأندية المشاركة في نسخة 2025

تضم البطولة 9 فرق وهي: الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، ماجديبورج الألماني، سيدني الأسترالي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، وتوباتي البرازيلي.