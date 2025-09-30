قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
رياضة

الأهلي يخسر أمام برشلونة وينافس على برونزية بطولة العالم لأندية كرة اليد

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
حسن العمدة

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 26-21، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة العالم للأندية، المقامة حاليًا في مصر.

تقدم برشلونة في الشوط الأول بنتيجة 14-8، وسط تألق كبير من محمد إبراهيم، حارس مرمى الأهلي، الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة كادت أن يزيد الفارق لأكثر من ذلك للعملاق الكتالوني.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي تقليص الفارق، وذلك عن طريق اختراقات سيف هاني فوكس وعمر سامي من الجناح الأيمن، لكن مع كل محاولة كان برشلونة يعوض بعدها بهدف، لتنتهي المباراة بتفوق بطل إسبانيا بفارق 5 أهداف.

وشهدت المباراة تألق كل من محمد إبراهيم، حارس الأهلي، حيث تصدى لـ 12 تصويبة من أصل 35 تسديدة على مرماه، بنسبة نجاح وصلت إلى 34 %. كما تألق زميله ياسر سيف على الدائرة، بتسجيله 4 أهداف من 4 محاولات، بنسبة 100 %، وكذلك سيف هاني في مركز صناعة اللعب، إذ صنع 6 أهداف لزملائه، إلى جانب إحرازه هدفين.

وأشرك خوان كارلوس أورتيجا، مدرب برشلونة، سيف الدرع، صانع ألعاب الفريق ومنتخب مصر، في الدقائق العشر الأخيرة. وتمكن من تسجيل هدفين من 4 محاولات.

وبهذه النتيجة، يتأهل برشلونة لمواجهة فيزبريم المجري، الذي تأهل على حساب ماجديبورج الألماني، فيما ينافس الأهلي على الميدالية البرونزية، حيث يواجه ماجديبورج.

وتقام المباراتان النهائيتان لبطولة العالم للأندية بعد غد الخميس، في اليوم الذي سيشهد كذلك المباراة الثانية لتحديد المركزين الخامس والسادس، والتي ستجمع بين الزمالك والشارقة الإماراتي.

يذكر أن الأهلي توج بالميدالية البرونزية في نسخة العام الماضي من مونديال الأندية بعد فوزه على برشلونة. ويطمح لحصد ثالث ميدالياته في البطولة. علمًا بأنه يحمل فضية نسخة 2007 بالقاهرة.

النادي الأهلي الأهلي برشلونة الإسباني برشلونة العالم للأندية

