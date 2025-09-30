ريال مدريد يكتسح كارات ألماتي بخماسية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق ريال مدريد الإسباني نظيره كارات ألماتي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدماً من ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، أضاف كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 52 و73، ثم وقع كامافينجا على الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وسجل إبراهيم دياز الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.



وبدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أسينسيوـ دين هويسن، دافيد ألابا، فران جارسيا

الوسط: تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر

الهجوم: ماستانتانو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تراجع كارات في المركز الأخير بدون رصيد.

