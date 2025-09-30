تشكيل ليفربول أمام جالاتا سراي.. مفاجأة بشأن محمد صلاح

أعلن آرني سلوت، مدرب ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة جالاتا سراي، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس النجم المصري محمد صلاح، على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جالاتا سراي، في مفاجأة للجماهير.

تشكيل ليفربول أمام جالاتا سرايأليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، كيرتس جونز، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، جيريمي فريمبونج، ريان جرافنبرتش.

والتقى ليفربول مع جالاتا سراي أربع مرات سابقة، تعادلا 0-0 في أنفيلد و1-1 خارج أرضهما في دور المجموعات الثاني من دوري أبطال أوروبا موسم 2001-2002، كما التقيا في دور المجموعات لموسم 2006-2007، وفاز كل منهما على أرضه بنتيجة 3-2.

ولم يفز الريدز من قبل إلا مرة واحدة على فريق تركي في تركيا - وكان ذلك الفوز بنتيجة 2-1 على طرابزون سبور في مباراة فاصلة بالدوري الأوروبي في موسم 2010-2011 تحت قيادة روي هودجسون.