ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية مبابي في كيرات

واصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز هدفين في شباك فريق كيرات خلال الجولة الثانية من دور المجموعات لموسم 2025/2026.

وسجل مبابي أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 51، رافعًا رصيده إلى 4 أهداف في النسخة الحالية من البطولة.

وبفضل هدفيه، يتصدر مبابي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن، متفوقًا على عدة نجوم بارزين، أبرزهم هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، ودوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، بالإضافة إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن



1- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 4 أهداف

2- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) – هدفان

3- إل حاجي يوسوفا مبودجي (سلافيا براج) – هدفان

4- هاري كين (بايرن ميونخ) – هدفان

5- ماركوس تورام (إنتر ميلان) – هدفان

6- ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) – هدفان

7- ماركوس راشفورد (برشلونة) – هدفان

8- ترينكاو (سبورتينج لشبونة) – هدفان

9- جوناثان بوركاردت (آينتراخت فرانكفورت) – هدفان

10- محمد صلاح (ليفربول) – هدف.