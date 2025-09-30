قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية مبابي في كيرات

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

واصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز هدفين في شباك فريق كيرات خلال الجولة الثانية من دور المجموعات لموسم 2025/2026.

وسجل مبابي أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 51، رافعًا رصيده إلى 4 أهداف في النسخة الحالية من البطولة.

وبفضل هدفيه، يتصدر مبابي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن، متفوقًا على عدة نجوم بارزين، أبرزهم هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، ودوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، بالإضافة إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن


1- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 4 أهداف
2- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) – هدفان
3- إل حاجي يوسوفا مبودجي (سلافيا براج) – هدفان
4- هاري كين (بايرن ميونخ) – هدفان
5- ماركوس تورام (إنتر ميلان) – هدفان
6- ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) – هدفان
7- ماركوس راشفورد (برشلونة) – هدفان
8- ترينكاو (سبورتينج لشبونة) – هدفان
9- جوناثان بوركاردت (آينتراخت فرانكفورت) – هدفان
10- محمد صلاح (ليفربول) – هدف.

مبابي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

سامى عبد الصادق

سامي عبد الصادق: نجاحات البنك الزراعى نتيجة عمل جماعي متكامل

الكلاب بالشارع

بعد دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة.. توجيهات وتحذيرات عاجلة من الزراعة

وزير الزراعة

الزراعة: متابعة سير العمل وعمليات صرف الأسمدة بالمحافظات

بالصور

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

المدارس
المدارس
المدارس

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد