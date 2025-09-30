أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتقدم على كايرات ألماتي بهدف في الشوط الأول

تقدم ريال مدريد على مضيفه كايرات ألماتي الكازاخستاني بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما لحساب الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أسينسيوـ دين هويسن، دافيد ألابا، فران جارسيا

الوسط: تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر

الهجوم: ماستانتانو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويخوض الميرنجي اللقاء بطموح استعادة التوازن بعد الخسارة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بنتيجة 5-2، وهي أول هزيمة للفريق هذا الموسم، عقب بداية مخيبة أمام مارسيليا في الجولة الافتتاحية من دوري الأبطال انتهت بفوز صعب.

في المقابل، يسعى كايرات لتحقيق نتيجة إيجابية في مشاركته التاريخية، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام سبورتنج لشبونة (4-1) خارج ملعبه بالجولة الماضية، ليجد نفسه أمام تحدٍ ضخم باستضافة بطل أوروبا 14 مرة في ألماتي.