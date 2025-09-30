الأهلي يخسر من برشلونة وينافس على برونزية بطولة العالم للأندية لكرة اليد

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أمام برشلونة الإسباني، في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للأندية - مصر 2025، والتي تقام في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، في مصر.

انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بنتيجة 14/8، فيما واصل تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 26/21.

وبذلك يخوض الأهلي مواجهة مباراة الميدالية البرونزية، أمام ماجديبورج الألماني، الذي خسر في نصف النهائي الآخر أمام فيزبريم المجري.

ويخوض فيزبريم المباراة النهائية أمام برشلونة الإسباني يوم الخميس المقبل.

ويشارك في البطولة 9 أندية مقسمة على 3 مجموعات وهي الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

وتُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.