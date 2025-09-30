الفتح يجدد ثقته في جوزيه جوميز رغم الخسارة أمام القادسية

أكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الفتح متمسكة باستمرار البرتغالي جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، نافية ما تردد حول وجود نية للاستغناء عنه عقب الهزيمة الأخيرة أمام القادسية في دوري روشن السعودي.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي تعتبر جوميز جزءًا أساسيًا من مشروعها الرياضي، حيث ترى أنه المدرب القادر على تصحيح المسار وقيادة الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة، خاصة بعد النجاحات التي حققها منذ توليه المسؤولية في الموسم الماضي.

في المقابل، ترددت أنباء عن اهتمام الأهلي المصري بالتعاقد مع جوميز لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو، إلا أن المصادر نفسها شددت على عدم وجود أي تواصل رسمي بين المدرب وإدارة القلعة الحمراء، مشيرة إلى أن تركيزه منصب حاليًا على معالجة الأخطاء وإعادة الفريق السعودي إلى طريق الانتصارات.