يوم محفور في قلبي.. مصطفي شوبير يحتفي بذكرى أول مشاركة مع الأهلي

احتفى مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الاهلي ذكرى مشاركته في أول مباراة مع النادي الاهلي .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" زي النهاردة من 5 سنين لعبت أول ماتش رسمي بقميص النادي الأهلي.. يوم هيفضل محفور في قلبي طول العمر. ".



وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة