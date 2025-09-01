قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي ودعم القضية الفلسطينية
عبد الغفار: نسعى لتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات ودعم معاهد وكليات تمريض الأزهر| صور
حب زمان.. طرح كليب وائل جسار الجديد
الجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة أمميًا تقويض متعمد لحقها
شيخ الأزهر: خدمة المرضى ورعايتهم من أشرف المهن وأعظم القربات إلى الله
رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 و رسومها وشروطها ..اعرف الخطوات
مباح شرعا.. الإفتاء: لا دليل على منع شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
عدد أيام إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار حكومي
رسوب 20685 طالب في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني
مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر
وزير الخارجية يلتقي نظيره بالفاتيكان لبحث دعم السلام وتعزيز الحوار الديني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مصطفي شوبير أبرز الخاسرين من رحيل ريبيرو عن الأهلي

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
حمزة شعيب

شهد النادي الأهلي تطوراً لافتاً في ملفه الفني بعدما قررت إدارة القلعة الحمراء إنهاء التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب البداية المخيبة للفريق في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جاء قرار الرحيل بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، والتي سبقتها تعادلات أمام مودرن سبورت وغزل المحلة، مقابل فوز وحيد تحقق على حساب فاركو برباعية، ليكتفي الأهلي بخمس نقاط فقط من أول أربع مباريات.

خسائر الأهلي من رحيل ريبيرو

ترك ريبيرو بصمات واضحة على تشكيل الفريق، أبرزها الاعتماد على الحارس الشاب مصطفى شوبير إلى جانب محمد الشناوي، في إشارة إلى توجهه نحو سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى، وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كان المدرب الجديد سيواصل نفس النهج.

كما أعاد المدرب الإسباني الثقة للظهير الأيمن كريم فؤاد بعد عودته من الإصابة، بالإضافة إلى اعتماده على اللاعب الشاب ياسين مرعي قبل إصابته، إلى جانب الدفع بأحمد رضا بشكل متكرر.

 

تولى ريبيرو مهمة تدريب الأهلي يوم 29 مايو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس، وخاض مع الفريق 7 مباريات رسمية لم يحقق خلالها سوى انتصار وحيد، ليغادر سريعاً بعد فترة قصيرة لم تشهد أي استقرار فني.

 

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري المصري في الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ما يمنح الأهلي فرصة لإعادة ترتيب أوراقه مع الجهاز الفني الجديد.

ويستأنف الفريق مبارياته يوم 14 سبتمبر بمواجهة إنبي على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة السادسة من الدوري، في اختبار أول للمدرب القادم.

ريبيرو الأهلي مدرب الاهلي مصطفي شوبير

