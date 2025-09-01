مصطفي شوبير أبرز الخاسرين من رحيل ريبيرو عن الأهلي

شهد النادي الأهلي تطوراً لافتاً في ملفه الفني بعدما قررت إدارة القلعة الحمراء إنهاء التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب البداية المخيبة للفريق في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جاء قرار الرحيل بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، والتي سبقتها تعادلات أمام مودرن سبورت وغزل المحلة، مقابل فوز وحيد تحقق على حساب فاركو برباعية، ليكتفي الأهلي بخمس نقاط فقط من أول أربع مباريات.

خسائر الأهلي من رحيل ريبيرو

ترك ريبيرو بصمات واضحة على تشكيل الفريق، أبرزها الاعتماد على الحارس الشاب مصطفى شوبير إلى جانب محمد الشناوي، في إشارة إلى توجهه نحو سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى، وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كان المدرب الجديد سيواصل نفس النهج.

كما أعاد المدرب الإسباني الثقة للظهير الأيمن كريم فؤاد بعد عودته من الإصابة، بالإضافة إلى اعتماده على اللاعب الشاب ياسين مرعي قبل إصابته، إلى جانب الدفع بأحمد رضا بشكل متكرر.

تولى ريبيرو مهمة تدريب الأهلي يوم 29 مايو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس، وخاض مع الفريق 7 مباريات رسمية لم يحقق خلالها سوى انتصار وحيد، ليغادر سريعاً بعد فترة قصيرة لم تشهد أي استقرار فني.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري المصري في الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ما يمنح الأهلي فرصة لإعادة ترتيب أوراقه مع الجهاز الفني الجديد.

ويستأنف الفريق مبارياته يوم 14 سبتمبر بمواجهة إنبي على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة السادسة من الدوري، في اختبار أول للمدرب القادم.