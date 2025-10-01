أحمد شوبير ينتقد تصريحات بيزيرا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على رسالة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك، عقب خسارة فريقه أمام الأهلي في القمة 131 ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل موسم 2025-2026.

وكتب بيزيرا ، عبر خاصية ستوري إنستجرام:"الأداء الفردي لا ينجح إلا عندما ينجح الأداء الجماعي.. يجب أن نلعب جميعًا معًا: الجماهير، اللاعبون، والجهاز الفني.. الهزيمة مؤلمة، لكنها اللحظة التي نُظهر فيها من يرتدي القميص حقًا."

شوبير انتقد هذه الرسالة، مؤكدًا في تصريحاته الإذاعية اليوم الأربعاء: "مش وقته خالص، لازم تتراعى الثوابت داخل النادي ومينفعش لاعب يطلع يتكلم بالشكل ده بعد الهزيمة."

وأضاف شوبير ، أن مثل هذه التصريحات لم تكن لتحدث في أوقات سابقة، حيث كان الانضباط والالتزام يسيطران على اللاعبين والجهاز الفني.

وأشار قائلاً: "جمهور الزمالك مش مستحمل.. هو جمهور وفيّ، ودايمًا بيساند الفريق، ومش مستني من لاعب يخرج ويهاجم أو يلمّح بعد الخسارة."