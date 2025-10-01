بيتفق معاهم.. شوبير يعلق على أزمة مصافحة حسام عبدالمجيد للاعبي الأهلي

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استيائه من الجدل الذي أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حسام عبدالمجيد، مدافع نادي الزمالك، وهو يصافح لاعبي الأهلي عقب مباراة القمة الأخيرة التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية:"في حاجة غريبة جدًا.. الناس زعلانة إن حسام عبدالمجيد سلّم على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة؟ نعم، والله حصل. لكن ليه كل الحساسية دي؟ ده تصرف طبيعي في إطار الروح الرياضية".

وأضاف: "صفحات كتير قالت اللاعب لازم يكون زعلان عشان فريقه خسر، أو إنه بيسلم عشان يتفق معاهم زي زيزو! الكلام ده غير منطقي وبيخلق أجواء غير صحية".

وانتقد شوبير بعض البرامج والصفحات الرياضية التي ضخّمت الواقعة، قائلًا: "اتقوا الله في اللي بتعملوه بالرياضة في مصر.. الموضوع بقى بعيد عن الإعلام الرياضي الحقيقي. الهدف من الرياضة هو التنافس الشريف والتعامل بروح رياضية، مش إشعال الفتنة بين اللاعبين أو الجماهير".

وأردف: "أنا كنت بلعب وأروح لجماهير الزمالك والأهلي.. ده شيء طبيعي. اللي بيحاولوا يعملوا وقائع بين اللاعبين أو يشككوا في نواياهم هما اللي بيسمموا الأجواء".

واختتم شوبير تصريحاته بدعوة لتهدئة الأجواء والتركيز على ما يخدم الرياضة المصرية، مشددًا على أن الروح الرياضية يجب أن تُفهم بالشكل الصحيح، بعيدًا عن الاتهامات الباطلة والتأويلات السلبية.