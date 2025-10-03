محمد عبد المنعم يخطف الأضواء في أحدث ظهور من الچيم

شارك محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي صورا جديدة عبر حسابه الرسمي على انستجرام في أحدث ظهور له.

وتألق محمد عبد المنعم من صالة الجيم اثناء اداء التمارين الرياضية.

من جانب آخر، وقّع فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، عقدًا جديدًا لمدة عامين مع النادي، اليوم الجمعة، حتى عام 2029.



وخرج نيس من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام بنفيكا في الجولة التأهيلية الثالثة، ولم يفز إلا بمباراة واحدة من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الفرنسي.



وتولى هايس - البالغ من العمر 54 عامًا - مسئولية نيس في صيف 2024، وقاد الفريق القادم من ريفييرا إلى المركز الرابع الموسم الماضي.



وقال فابريس بوكيه، رئيس نيس: "نحن سعداء بهذا التمديد، ويسرنا أيضًا توقيته، أمامنا تحديات كبيرة، في الدوري الفرنسي وكذلك في الدوري الأوروبي".