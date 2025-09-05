فريق محمد عبد المنعم .. نيس الفرنسي يمدد عقد مدربه لمدةموسمين

رغم البداية المتعثرة، وقّع فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، عقدًا جديدًا لمدة عامين مع النادي، اليوم الجمعة، حتى عام 2029.



وخرج نيس من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام بنفيكا في الجولة التأهيلية الثالثة، ولم يفز إلا بمباراة واحدة من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الفرنسي.



وتولى هايس - البالغ من العمر 54 عامًا - مسئولية نيس في صيف 2024، وقاد الفريق القادم من ريفييرا إلى المركز الرابع الموسم الماضي.



وقال فابريس بوكيه، رئيس نيس: "نحن سعداء بهذا التمديد، ويسرنا أيضًا توقيته، أمامنا تحديات كبيرة، في الدوري الفرنسي وكذلك في الدوري الأوروبي".



ومدد المدربان المساعدان هايس، ليليان ناليس ويوهان راماري، عقديهما حتى عام ٢٠٢٩.



وعُيّن بوكيه في يوليو بعد استقالة جان بيير ريفير من رئاسة نادي نيس بعد ١٤ عامًا قضاها في قيادة النادي، الذي استحوذت عليه شركة إينيوس عام ٢٠١٩.