الزمالك يستعد لصرف جزء من مستحقات لاعبيه الأجانب خلال أيام

كشف الإعلامي جمال الغندور أن إدارة نادي الزمالك بدأت الاستعداد لصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بلاعبي الفريق الأجانب خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار جهودها لإنهاء هذا الملف والحفاظ على استقرار الفريق.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته في برنامج ستاد المحور، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن صرف النادي بالفعل جزءًا من مستحقات اللاعبين المحليين اليوم، وذلك في إطار خطة الإدارة لتسوية جميع المستحقات بشكل تدريجي.

وأضاف أن مستحقات اللاعبين المصريين تم صرفها بالعملة المحلية (الجنيه المصري)، بينما يجري حاليًا تجهيز مستحقات اللاعبين الأجانب بالعملة الأجنبية تمهيدًا لتسويتها في أقرب وقت ممكن.