قبل انطلاق الجولة العاشرة .. ترتيب جدول الدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري اليوم، الجمعة بإقامة 3 مواجهات تجمع سموحة مع الاسماعيلى والاتحاد السكندري يلاقى المقاولون العرب ويواجه البنك الأهلى نظيره المصري البورسعيدى.



وتتوقف مسابقة الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة العاشرة نظراً لارتباط المنتخب الوطنى بمباراة ضد منتخب جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام يوم 8 أكتوبر الجاري في المغرب



ترتيب الدوري المصري حاليا



نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 17 نقطة ، ويحتل نادي المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 15 نقطة ، وبفارق الاهداف عن الاهلي صاحب المركز الثالث .



ترتيب الدوري المصري:

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري البورسعيدي 15 نقطة

3- الأهلي 15 نقطة

4- وادي دجلة 15 نقطة

5- بيراميدز 14 نقطة

6- إنبي 14 نقطة

7- سيراميكا كليوبترا 14 نقطة

8- بتروجيت 14 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- البنك الأهلي 11 نقطة

12- سموحة 11 نقطة

13- حرس الحدود 11 نقطة

14- غزل المحلة 10 نقطة