مدير بطولة العالم لرفع الأثقال: قائمة منتخب الناشئين ستشهد مفاجأة

كشف الدكتور إبراهيم أمين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، مدير بطولة العالم لرفع الأثقال، أن العاصمة الإدارية الجديدة تتزين لاستضافة البطولة العالمية التي تُقام خلال الفترة من 5 حتى 19 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى المنافسات الرسمية بين يومي 9 و18 من الشهر نفسه.

وأوضح أمين، أن استقبال الوفود المشاركة سيبدأ اعتباراً من 4 أكتوبر، فيما تم فتح باب التسجيل أمام جميع الدول حتى يوم 18 أكتوبر، بما يتيح مشاركة واسعة من مختلف القارات.

وأشار مدير البطولة إلى أن اللجنة العليا المنظمة أنهت اتفاقها مع شركات النقل لتأمين تنقلات الوفود والبعثات، كما تجري حالياً اجتماعات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إمكانية بث فعاليات البطولة مباشرة عبر إحدى القنوات الفضائية أو من خلال شاشة التلفزيون المصري.

وفيما يخص منتخب مصر للناشئين، كشف إبراهيم أمين عن مفاجأة تتمثل في مشاركة 21 لاعباً يخوضون المنافسات لأول مرة، مؤكداً أنهم عناصر واعدة تمثل مستقبل اللعبة في السنوات المقبلة، إلى جانب عدد اخر من اللاعبين الكبار، ليدخل المنتخب الوطني البطولة بقوة من أجل المنافسة على الميداليات.

وكشف الدكتور إبراهيم أمين أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكبر بعثة مصرية في تاريخ اللعبة تضم 59 لاعبًا ولاعبة، ضمن بعثة يبلغ عدد أفرادها 66 مشاركًا، بهدف اكتساب الخبرات الدولية وحصد أكبر عدد من الميداليات. كما ستكون البطولة محطة رئيسية للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية 2028.

وتُعد بطولة العالم لرفع الأثقال من أهم وأكبر الأحداث الرياضية البارالمبية على المستوى الدولي، حيث ستُقام تحت مظلة اللجنة البارالمبية الدولية، وتشكل محطة رئيسية ضمن أجندة التأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقرر اقامتها عام 2028.

وأضاف أن هدف الجميع داخل اللجنة البارالمبية خروج البطولة فى أفضل صورة بما يليق باسم مصر وعلى قدر ثقة البارالمبية الدولية، حيث سبق واستضافت مصر الكثير من البطولات البارالمبية والتى نالت اشادات واسعة لذلك تسعى اللجنة أن تكون بطولة العالم استكمالا لسلسلة البطولات الناجحة التى تمت استضافتها خلال الفترة الماضية.

وحرص الدكتور إبراهيم أمين على توجيه الشكر الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للمتابعة الدائمة لكل ما يخص البطولة المرتقبة، وكذلك توفير كل سبل الدعم للجنة البارالمبية والمتابعة الدقيقة من جانب الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة لبرامج الاتحادات النوعية واللجان الرياضية بالوزارة ، وحرصهم على التواصل مع مسئولى اللجنة البارالمبية ومختلف لجان البطولة للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة الحدث العالمي.