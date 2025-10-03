غيابات مؤثرة تضرب الزمالك.. وفيريرا يعيد حساباته قبل مواجهة المحلة

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إدخال بعض التعديلات الفنية على تشكيل الفريق في مواجهة غزل المحلة المقبلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق.

ويفقد الزمالك في المباراة عددًا من عناصره الأساسية، أبرزهم عبدالله السعيد، والفلسطيني عدي الدباغ، وناصر منسي، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لإعادة النظر في بعض المراكز وتغيير بعض الخيارات الفنية.

ويخطط فيريرا للاعتماد على المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري ومنحه الفرصة لقيادة هجوم الفريق أمام غزل المحلة، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن التشكيل الأساسي بسبب الرؤية الفنية السابقة للجهاز الفني التي كانت تميل للدفع بعدي الدباغ في الخط الأمامي.